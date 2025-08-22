Acre
15,4% de domicílios são ocupados por apenas uma pessoa no AC
O Acre registrou, em 2024, crescimento expressivo no número de pessoas que vivem sozinhas. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), Características gerais dos domicílios e dos moradores, divulgados nesta sexta-feira (22) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelam que 15,4% das residências no estado eram unipessoais, ou seja, ocupadas por apenas um morador.
O percentual representa um aumento de 5,1 pontos em relação a 2012, quando esse tipo de arranjo correspondia a 10,3% dos domicílios. O estudo ainda mostra que, entre os que vivem sozinhos, os homens são maioria: 65,1%, contra 34,8% de mulheres.
A pesquisa do IBGE oferece um retrato atualizado das formas de organização familiar no Brasil e evidencia transformações no modo de vida da população.
Entre os diferentes formatos de arranjo, as chamadas unidades estendidas, compostas por um responsável e ao menos um parente, mas fora do modelo tradicional de família nuclear, correspondiam a 18,3% dos lares em 2024, percentual 2,8 pontos menor que o registrado em 2012.
Outro dado levantado diz respeito aos domicílios compostos, que incluem pessoas sem vínculo de parentesco, como agregados, pensionistas, empregados domésticos ou parentes destes. Esse modelo representava 1,6% das moradias ocupadas no Acre no ano passado.
Acre
Brasiléia tem propostas aprovadas para Conferência Nacional das Cidades
O município de Brasiléia garantiu destaque na 6ª Conferência Estadual das Cidades, realizada em Rio Branco, com a aprovação de propostas que seguem para a etapa nacional do evento, prevista para ocorrer até o final de 2025, em Brasília.
Entre as medidas aprovadas estão: a implementação de um programa de mobilidade “verde”, que visa articular setores urbanos com políticas públicas sustentáveis; a criação de uma estrutura processual para habitação e regularização fundiária que contemple as particularidades culturais locais; e a constituição de consórcios intermunicipais como ferramenta de planejamento e gestão urbana sustentável, especialmente em regiões de fronteira e áreas amazônicas de vulnerabilidade.
Representando Brasiléia, foram eleitas para a etapa nacional: Lindaura dos Santos Rodrigues, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e Joana Rodrigues Bandeira dos Anjos, da Associação de Moradores de Brasiléia, além de Lucélia Monteiro Borges, da Câmara Municipal, como suplente.
O prefeito Carlinhos do Pelado, que participou da solenidade de abertura na capital acreana, destacou a importância do protagonismo de Brasiléia nas discussões estaduais.
“É motivo de orgulho ver que as propostas construídas coletivamente em nossa conferência municipal foram reconhecidas e agora representarão Brasiléia em nível nacional. Isso mostra que estamos no caminho certo, buscando soluções que unam sustentabilidade, inclusão e desenvolvimento para nossa cidade e toda a região do Alto Acre”, afirmou o prefeito.
A secretária municipal de Planejamento, Goreth Bibiano, ressaltou que as propostas contemplam não apenas demandas locais, mas também estratégias de cooperação entre municípios.
“O consórcio intermunicipal, por exemplo, é uma medida que fortalece a governança regional e permite maior acesso a políticas públicas nacionais e internacionais. Nossa intenção é ampliar as possibilidades de investimento e de parcerias, sempre respeitando as particularidades culturais e sociais de nossa população”, explicou a secretária.
A conferência foi realizada pelo governo do Estado do Acre, nos dias 20 e 21 através da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb). Com o apoio do Ministério das Cidades, o encontro reuniu representantes dos 22 municípios acreanos, autoridades estaduais e movimentos sociais para debater os principais desafios e soluções voltados ao desenvolvimento urbano sustentável.
Com o tema “Construindo cidades seguras, resilientes, inclusivas, prósperas e sustentáveis”, a conferência nacional das cidades será um espaço de articulação entre sociedade civil, movimentos sociais e gestores públicos para a formulação de diretrizes que devem orientar as políticas urbanas no país nos próximos anos.
Acre
Prefeitura de Assis Brasil e CECANE fortalecem ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, recebeu entre os dias 18 e 22 de agosto de 2025 os agentes do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE), que realizaram visitas técnicas de monitoramento e assessoria voltadas à execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Durante as atividades, o nutricionista responsável pela merenda escolar do município acompanhou os agentes, contribuindo com informações sobre o planejamento dos cardápios, a distribuição dos alimentos, as condições de armazenamento e preparo, além de apresentar a realidade e as necessidades das escolas municipais.
O objetivo das visitas foi avaliar a qualidade da alimentação escolar, verificando o cumprimento das normas do programa, a aplicação correta dos recursos, a infraestrutura disponível e as práticas adotadas no município, bem como identificar desafios enfrentados pelas unidades de ensino.
Encerrando o período de visitas, no dia 22 de agosto foi realizada, no auditório da Escola Íris Célia, uma Formação para os atores envolvidos na execução do PNAE. A capacitação foi ministrada pelos agentes do CECANE, Andressa de Araújo e Keliton André, com foco nos principais aspectos da legislação do programa e orientações sobre boas práticas de gestão e execução.
Participaram do encontro gestores e coordenadores administrativos das escolas, equipe dos setores de compras e financeiro, conselheiros da alimentação escolar, o nutricionista municipal e demais atores sociais.
O momento foi marcado por debates construtivos e pelo compartilhamento de experiências, fortalecendo o compromisso da Prefeitura de Assis Brasil em garantir uma alimentação escolar de qualidade, que atenda às necessidades nutricionais dos alunos da rede municipal de ensino.
