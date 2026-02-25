14º Seminário de arbitragem será realizado em Rio Branco com o Presidente da Comissão de Arbitragem da CBF Rodrigo Cintra

Por: Paulo Célio

Será realizado neste final de semana na capital acreana o 14º Seminário de Arbitragem com a presença do Presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol – CBF Rodrigo Martins Cintra, o evento terá seu início na tarde desta quinta-feira (26), no auditório da Unama a partir das 14:30 no Via Verde Shopping onde acontecerá uma série de palestras sobre as principais regras de futebol, o Seminário será realizado em três dias e seu encerramento será no sábado.

Para o Presidente da Comissão Estadual de Arbitragem Josemir Raulino e muito importante para que todos os árbitros antigos e os da CBF além da turma que está se formando, será três dias de muita atividade onde vai está a auto estima, aperfeiçoamento, aprimoramento e claro aproveitar para nivelar a arbitragem acreana com a arbitragem nacional.

Segundo Josemir Raulino todos os profissionais da arbitragem acreana deverão participar do Seminário que é de suma importância para seus conhecimentos além deles cerca de 29 alunos que tiveram seu início de qualificação em 2025, que são árbitros e assistentes que estão concluindo sua formação na arbitragem estadual.

Veja toda a programação do Seminário.

26/02 – 14:30 – 15: 30 -Abertura

• 15h30 – 17h – Palestra com tema: Controle de jogo

• 17h – 17h30 – Coffee Break

• 17h30 – 19h – Palestra com tema: Disputa

• 19h – 20h30 – Palestra com tema: Faltas táticas

27/02 – TONICÃO E UNAMA

• 8h – 12h – Atividade técnica e física no campo de futebol

• 14h30 – 16h – Palestra com tema: Mãos

• 16h – 17h30 – Palestra com tema: Impedimento

• 17h30 – 18h – Coffee Break

• 18h – 19h30 – Palestra com tema: Área penal

28/02 – TONICÃO E UNAMA

• 8h – 12h – Atividade técnica e física no campo de futebol

• 14h30 – 16h – Palestra com tema: Como construir uma carreira de sucesso

• 16h – 17h – Encerramento e formatura alunos curso de arbitragem

