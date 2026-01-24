11ª Copinha Arasuper terá sequência com mais 12 partidas no Sesc

A diretoria da Adesg fechou neste sábado, 24, a contratação do lateral Esquerda. O atleta deixa o Santa por empréstimo até o fim do Campeonato Estadual.

“O Esquerda jogou o Estadual de 2025 pela Adesg e conseguimos esse retorno. É uma contratação importante e vamos trabalhar na liberação para a terceira rodada do Estadual”, comentou o presidente da Adesg, Paulinho do Cras.

Chega preparado

Esquerda estava integrado ao elenco Santa Cruz e chega no Leão em condições de jogar.

Não fechou

Segundo Paulinho do Cras, a Adesg segue em busca de reforços para elevar o nível do elenco.

“Ainda estamos precisando de duas peças. Estamos atentos para encontrar esses jogadores”, afirmou o dirigente.

