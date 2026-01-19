Conecte-se conosco

Cotidiano

11ª Copinha Arasuper de Futsal inicia com bons jogos e muitos gols

Publicado

2 minutos atrás

em

Foto João Valente: Botafogo Academy e Camisa 11 fizeram um jogo sem gols da rodada de abertura

Começou neste domingo, 18, no ginásio do Sesc, a 11ª Copinha Arasuper de Futsal com 12 partidas nas categorias Sub-10, 12 e 14.

“Iniciamos a Copinha com o maior número de equipes. O evento cresceu e estamos avaliando a possibilidade de realizar a uma segunda divisão para contemplar mais equipes e ampliar as disputas”, declarou o coordenador da Copinha, Auzemir Martins

Confira os resultados

Sub-10

Escola do Galvez 7 x 1 Santinha

Sena Esporte 4 x 0 Flamenguinho

Santa Cruz 3 x 0 Boleiro Mirim

Rei Artur 4 x 0 Xavier Maia

Sub-12

Escolinha da Conquista 2 x 1 Meninos da Vila

Sena Esporte 5 x 1 Barcelona do Calafate

Botafogo Academy 0 x 0 Camisa 11

Flamenguinho 2 x 0 Furacão do Norte

Sub-14

Santa Cruz 6 x 1 Botafogo Academy

Escola do Galvez 5 x 2 Bangu

Flamenguinho 2 x 1 Santinha

Cruz Azul 3 x 3 PSC

Cotidiano

Wendell Barbosa confirma presença no AJP do Rio de Janeiro

Publicado

1 minuto atrás

em

19 de janeiro de 2026

Por

Foto PHD: Wendell Barbosa entra em um novo momento da carreira

O paratleta Wendell Barbosa confirmou a participação no AJP do Rio de Janeiro, competição programada nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro na Arena Carioca.

“Vamos começar a temporada de 2026 em grande estilo. Disputar torneios no Rio de Janeiro, a capital da arte suave no Mundo, e sempre desafiador e prazeroso”, declarou Wendell Barbosa.

Como faixa preta

Wendell Barbosa terá o seu primeiro desafio como faixa preta e isso amplia o nível técnico das lutas.

“Teremos desafios maiores e bem mais difíceis. O Brasil tem os melhores atletas do Mundo e a qualidade dos adversários dispensa qualquer comentário. O momento, agora, é para intensificar os treinamentos”, avaliou Wendell Barbosa.

Cotidiano

FATRI define calendário das competições da temporada 2026

Publicado

3 minutos atrás

em

19 de janeiro de 2026

Por

FATRI define calendário das competições da temporada 2026

O departamento técnico da Federação Acreana de Triathlon(FATRI)  divulgou neste domingo, 18, o calendário de competições para a temporada de 2026. A temporada inicia com um Aquatlhon(natação e corrida) no dia 29 de março e será fechada no dia 6 de dezembro com Seringueiro de Ferro.

“Vamos ter mais eventos em 2026. Os desafios serão ampliados e isso fortalece o nosso esporte”, declarou a presidente da FATRI, Cláudia Pinho.

Acreanos nos Mundiais

Além do calendário Estadual, o Acre tem 14 atletas classificados para os Mundiais de Triathlon e Multiesportivo(Duathlon). O Triathlon será promovido em Pontevedra, na Espanha, entre os dias 22 e 26 de setembro e o Duathlon está programado entre 12 e 26 de novembroem Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Calendário 2026

Aquatlhon(natação e corrida)/29 de março

Duathlon(corrida e bike)/31 de maio

Triathlon 70.3/26 de julho

Seringueiro de Ferro/6 de dezembro

Cotidiano

Elenco do Galvez começa treinamento para disputa da Copa do Brasil

Publicado

4 minutos atrás

em

19 de janeiro de 2026

Por

Foto ASCOM/Galvez: Gustavo Sandel veio de Mâncio Lima e é um dos destaques do Imperador

O elenco do Galvez iniciou a preparação para a Copa do Brasil Sub-17. O torneio começa no dia 24 de fevereiro e o Imperador terá a base da conquista do tricampeonato Estadual.

“Esse é mais um torneio importante no calendário de 2026 do Galvez. Vamos manter a nossa base e a meta é sempre realizar uma boa campanha”, declarou o presidente do Galvez, Igor Oliveira.

Eriano no comando

O técnico Eriano Santos será o comandante da equipe e acredita em uma boa participação.

“Vamos seguir com o trabalho e isso no futebol é fundamental. Teremos um bom tempo de preparação e o objetivo é tornar a equipe mais forte”, afirmou o treinador.

Definição do adversário

A diretoria do Galvez espera a definição do adversário da competição. A tabela do torneio deve ser definida ainda nesta semana.

