11ª Copinha Arasuper de Futsal inicia com bons jogos e muitos gols
Começou neste domingo, 18, no ginásio do Sesc, a 11ª Copinha Arasuper de Futsal com 12 partidas nas categorias Sub-10, 12 e 14.
“Iniciamos a Copinha com o maior número de equipes. O evento cresceu e estamos avaliando a possibilidade de realizar a uma segunda divisão para contemplar mais equipes e ampliar as disputas”, declarou o coordenador da Copinha, Auzemir Martins
Confira os resultados
Sub-10
Escola do Galvez 7 x 1 Santinha
Sena Esporte 4 x 0 Flamenguinho
Santa Cruz 3 x 0 Boleiro Mirim
Rei Artur 4 x 0 Xavier Maia
Sub-12
Escolinha da Conquista 2 x 1 Meninos da Vila
Sena Esporte 5 x 1 Barcelona do Calafate
Botafogo Academy 0 x 0 Camisa 11
Flamenguinho 2 x 0 Furacão do Norte
Sub-14
Santa Cruz 6 x 1 Botafogo Academy
Escola do Galvez 5 x 2 Bangu
Flamenguinho 2 x 1 Santinha
Cruz Azul 3 x 3 PSC
Wendell Barbosa confirma presença no AJP do Rio de Janeiro
O paratleta Wendell Barbosa confirmou a participação no AJP do Rio de Janeiro, competição programada nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro na Arena Carioca.
“Vamos começar a temporada de 2026 em grande estilo. Disputar torneios no Rio de Janeiro, a capital da arte suave no Mundo, e sempre desafiador e prazeroso”, declarou Wendell Barbosa.
Como faixa preta
Wendell Barbosa terá o seu primeiro desafio como faixa preta e isso amplia o nível técnico das lutas.
“Teremos desafios maiores e bem mais difíceis. O Brasil tem os melhores atletas do Mundo e a qualidade dos adversários dispensa qualquer comentário. O momento, agora, é para intensificar os treinamentos”, avaliou Wendell Barbosa.
FATRI define calendário das competições da temporada 2026
O departamento técnico da Federação Acreana de Triathlon(FATRI) divulgou neste domingo, 18, o calendário de competições para a temporada de 2026. A temporada inicia com um Aquatlhon(natação e corrida) no dia 29 de março e será fechada no dia 6 de dezembro com Seringueiro de Ferro.
“Vamos ter mais eventos em 2026. Os desafios serão ampliados e isso fortalece o nosso esporte”, declarou a presidente da FATRI, Cláudia Pinho.
Acreanos nos Mundiais
Além do calendário Estadual, o Acre tem 14 atletas classificados para os Mundiais de Triathlon e Multiesportivo(Duathlon). O Triathlon será promovido em Pontevedra, na Espanha, entre os dias 22 e 26 de setembro e o Duathlon está programado entre 12 e 26 de novembroem Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.
Calendário 2026
Aquatlhon(natação e corrida)/29 de março
Duathlon(corrida e bike)/31 de maio
Triathlon 70.3/26 de julho
Seringueiro de Ferro/6 de dezembro
Elenco do Galvez começa treinamento para disputa da Copa do Brasil
O elenco do Galvez iniciou a preparação para a Copa do Brasil Sub-17. O torneio começa no dia 24 de fevereiro e o Imperador terá a base da conquista do tricampeonato Estadual.
“Esse é mais um torneio importante no calendário de 2026 do Galvez. Vamos manter a nossa base e a meta é sempre realizar uma boa campanha”, declarou o presidente do Galvez, Igor Oliveira.
Eriano no comando
O técnico Eriano Santos será o comandante da equipe e acredita em uma boa participação.
“Vamos seguir com o trabalho e isso no futebol é fundamental. Teremos um bom tempo de preparação e o objetivo é tornar a equipe mais forte”, afirmou o treinador.
Definição do adversário
A diretoria do Galvez espera a definição do adversário da competição. A tabela do torneio deve ser definida ainda nesta semana.
