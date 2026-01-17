11ª Copinha Arasuper de Futsal começa com 12 partidas no Sesc

Começa neste domingo, 18, a partir das 8 horas, a 11ª Copinha Arasuper de Futsal nas categorias Sub-10, 12 e 14. A competição será maior com 36 equipes nas três categorias.

“A Copinha Arasuper iniciou de maneira discreta e hoje é um dos maiores torneios de base do esporte acreano. É importante promover o esporte para criançada”, declarou o coordenador da Copinha, Auzemir Martins.

Duas quadras

Segundo Auzemir Martins, as duas quadras, do Sesc, serão utilizadas na realização dos 12 jogos.

“Vamos ter grandes partidas na primeira rodada e um grande público”, afirmou Auzemir Martins.

Jogos da 1ª rodada

Sub-14

Santinha x Flamenguinho

Cruz Azul x PSC

Santa Cruz x Botafogo Academy

Bangu x Galvez

Sub-12

Botafogo Academy x Camisa 11

Furacão do Norte x Flamenguinho

Meninos da Vila x Esc. da Conquista

Sena Esporte x Barcelona do Calafate

Sub-10

Santa Cruz x Boleiros Mirim

Rei Artur x Xavier Maia

Escola do Galvez x Santinha

Flamenguinho x Sena Esporte

