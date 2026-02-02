Cotidiano
11ª Copinha Arasuper de Futsal com partidas equilibradas no Sesc
12 partidas foram disputadas neste domingo, 1º de fevereiro, no ginásio do Sesc na sequência da fase de classificação da Copinha Arasuper de Futsal. No Sub-10, a Escola do Galvez venceu a equipe da Arena do Urubu por 1 a 0. Os outros resultados foram: Botafogo 3 x 0 Xavier Maia, Furacão do Norte “B” 4 x 1 e Furacão do Norte “A” 3 x 0 Sena Esporte.
Outros resultados
Sub-12
Camisa 11 2 x 0 Cruz Azul
Sena Esporte 4 x 2 Escola do Galvez
Santinha 2 x 1 Meninos da Vila
Flamenguinho 2 x 0 Santa Cruz
Sub-14
Furacão do Norte 3 x 0 Flamenguinho
Bangu 2 x 1 Meninos de Ouro
Santa Cruz 6 x 0 Conquista
PSC 6 x 3 Amigos Solidários
Comentários
Cotidiano
Campeonato Rainhas da Bola terá 8 equipes na disputa
O Campeonato Rainhas da Bola de Futsal começa no próximo dia 8 na quadra da escola Instituto Educacional Lourenço Filho e terá 8 equipes na disputa. Os times foram divididos em duas chaves de quarto e os dois primeiros avançam às semifinais da competição.
“O futsal feminino vem crescendo muito no Estado e resolvemos promover essa competição para movimentar a modalidade”, declarou o coordenador Marcelo Fontenele.
Premiação definida
A equipe campeã do Rainhas da Bola vai receber R$ 2 mil a vice receberá mil reais.
“Definimos a premiação e agora é esperar o início das disputas. Vamos ter grandes jogos”, afirmou Marcelo Fontenele.
Grupos do Rainhas da Bola
A
Borussia
Real Sociedade
Calafate
Porto Acre
B
RB HuniKuin
Assermurb
Veneza
Boleiras
Comentários
Cotidiano
Rio Branco e Independência disputam clássico importante
Rio Branco e Independência fazem nesta segunda, 2, a partir das 18 horas, no Tonicão, mais um clássico vovô na abertura da 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O Estrelão é o 3º colocado com 6 pontos e o Independência é o 8º somando somente 1 ponto.
Rio Branco
O Rio Branco terá a volta do volante Israel ao time titular e o objetivo do técnico Ulisses Torres é tornar a equipe mais ofensiva.
“Precisamos melhorar o nosso setor ofensivo. A ideia é ter equilíbrio e aproveitar as oportunidades para tentar vencer”, disse o comandante do Mais Querido.
Independência
O Independência chega para o clássico bastante pressionado. A equipe ainda não venceu, mas o técnico Ivan Mazzuia resolveu manter a base da derrota para o Humaitá.
“Existe a cobrança por vitória e realizamos ajustes no time. Podemos fazer um grande jogo contra o Rio Branco”, afirmou Ivan Mazzuia.
Trio de arbitragem
Josué França será o árbitro de Rio Branco e Independência. Antônio Teles e Antônio Costa irão trabalhar como auxiliares.
Comentários
Cotidiano
Novo salário mínimo de R$ 1.621 já vale a partir desta segunda e deve injetar R$ 81,7 bilhões na economia, segundo Dieese
Quem ganha até R$ 5 mil receberá salário de janeiro sem desconto do IR; isenção ou redução beneficia cerca de 15 milhões de trabalhadores
Começa a valer nesta segunda-feira (2) o novo salário mínimo de R$ 1.621, com aumento de 6,79% (R$ 103) em relação a 2025. O valor, que representa R$ 54,04 por dia e R$ 7,37 por hora, deve injetar R$ 81,7 bilhões na economia em 2026, de acordo com projeção do Dieese.
Além do reajuste, os trabalhadores que recebem até R$ 5 mil vão perceber nos contracheques de janeiro a isenção do Imposto de Renda na fonte, medida aprovada em 2025. Quem ganha até R$ 7.350 terá redução no desconto. No total, cerca de 15 milhões de pessoas serão beneficiadas pela mudança tributária.
Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começaram a receber o novo salário mínimo no último dia 26. O pagamento segue até sexta-feira (6), conforme o número final do cartão, sem considerar o dígito verificador.
Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o novo salário mínimo impacta 61,9 milhões de brasileiros. O aumento deve injetar R$ 81,7 bilhões na economia em 2026.
O governo estima impacto combinado de R$ 110 bilhões na economia, ao considerar o reajuste e a isenção do IR. No entanto, haverá custo adicional para a Previdência Social estimado em R$ 39,1 bilhões.
Quanto vale o novo salário mínimo em 2026
• Mensal: R$ 1.621;
• Diário: R$ 54,04;
• Hora: R$ 7,37.
Como o novo salário mínimo foi calculado
• Inflação pelo INPC: 4,18%;
• Somada ao crescimento real do PIB: 3,4%;
• Adicional de 3,4% limitado a 2,5% pelo arcabouço fiscal;
• Reajuste total: 6,79%.
O governo federal reforça que a política de valorização do mínimo e a desoneração da folha visam aumentar o poder de compra das famílias e movimentar o consumo interno. Empresas e departamentos pessoais já estão ajustando os sistemas para pagamento correto.
Você precisa fazer login para comentar.