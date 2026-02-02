11ª Copinha Arasuper de Futsal com partidas equilibradas no Sesc

O Campeonato Rainhas da Bola de Futsal começa no próximo dia 8 na quadra da escola Instituto Educacional Lourenço Filho e terá 8 equipes na disputa. Os times foram divididos em duas chaves de quarto e os dois primeiros avançam às semifinais da competição.

“O futsal feminino vem crescendo muito no Estado e resolvemos promover essa competição para movimentar a modalidade”, declarou o coordenador Marcelo Fontenele.

Premiação definida

A equipe campeã do Rainhas da Bola vai receber R$ 2 mil a vice receberá mil reais.

“Definimos a premiação e agora é esperar o início das disputas. Vamos ter grandes jogos”, afirmou Marcelo Fontenele.

Grupos do Rainhas da Bola

A

Borussia

Real Sociedade

Calafate

Porto Acre

B

RB HuniKuin

Assermurb

Veneza

Boleiras

