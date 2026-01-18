11 bairros atingidos pelas águas do rio Juruá em Cruzeiro do Sul e prefeito Zequinha coordena atendimento às famílias

Chegando a 13,70, nós teremos que começar a retirada de famílias. Já temos quatro escolas que já estão reservadas e preparadas para receber algumas famílias que, por acaso, tenham que sair das suas residências

O prefeito Zequinha Lima, o coordenador da Defesa Civil Municipal, Júnior Damasceno e o comandante do Corpo de Bombeiros, major Josadac Ibernon fizeram uma vistoria nas áreas alagadas de Cruzeiro do Sul neste domingo, 18, quando o rio Juruá alcançou 13,20 metros e atinge cerca de 1.400 famílias. Ele conversou com moradores de alguns dos onze bairros já alcançados pelas águas.

Anunciou que 4 escolas já estão prontas para servir de abrigo para as famílias que precisarem ser retiradas de casa. A Marcelino Champangnat, no bairro João Alves, Padre Arnold, na Cohab, Thaumaturgo de Azevedo, no bairro do Alumínio e a Corazita Negreiros, no Telégrafo, serão as primeiras usadas.

“Foram 26 centímetros de ontem para hoje.E há a perspectiva de que os próximos três dias, até quarta-feira, o rio continua enchendo, podendo chegar, a possibilidade de chegar a 13,70.

Chegando a 13,70, nós teremos que começar a retirada de famílias. Já temos quatro escolas que já estão reservadas e preparadas para receber algumas famílias que, por acaso, tenham que sair das suas residências. É sempre bom a gente ver aqui in loco como é que está a situação”, pontuou Zequinha.

O comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, major Josadac Ibernon, disse, que, em caso de necessidade, a corporação deve ser acionada por meio do 193.

“Já tínhamos essa informação que o Rio chegaria nesse nível agora no final de semana, se estendendo até o meio da semana também devido a esses dados que já são consolidados. Tínhamos previsão de chuva e essa chuva se concretizou em toda semana, foram mais de 100 milímetros em toda a bacia do Juruá, então isso influenciou na subida do Rio Juruá aqui em Cruzeiro do Sul. Permanecemos fazendo monitoramento no Alto Juruá, na região da fronteira com o Peru, Marechal Tamaturgo e Porto Valter.Já está em vazante Marechal Tamaturgo, Porto Valter ainda continua em subida e a tendência é Cruzeiro do Sul continuar subindo aqui nos próximos dias. A gente tem prontidão juntamente com a Defesa Civil Municipal para dar esse suporte para as famílias que estão afetadas”. relatou comandante

E disse mais. “A expectativa é que o rio atinja os 3,70 metros e com isso algumas famílias deverão ser retiradas para abrigo de acordo com a necessidade e a coordenação da Defesa Civil Municipal. Então, essas famílias que estiveram afetadas nesse primeiro momento, já com a água chegando ali no interior da sua residência,acionar o corpo de bombeiros através do 193 e a gente juntamente com essas equipes da Defesa Civil vamos fazer a retirada dessas famílias e alocar nos abrigos que estão sendo providenciados pela Prefeitura Municipal”. Finalizou

