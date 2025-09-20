10ª edição do Festival do Milho celebra tradição e movimenta a economia de Porto Walter

Sebrae apoia o evento com foco em valorizar os pequenos negócios locais

De 18 a 20 de setembro o município de Porto Walter sedia o tradicional Festival do Milho. Em sua 10ª edição, a feira é realizada pela Prefeitura Municipal, com apoio do Sebrae no Acre, valorizando a comercialização de derivados do milho da região e contribuindo para o desenvolvimento econômico local.

O festival conta com a apresentação de pratos derivados do milho, como pamonha, canjica e bolo. O objetivo é gerar renda, atrair visitantes e movimentar diferentes setores da economia de Porto Walter.

De acordo com a analista do Escritório Regional do Juruá, Vitória Cordeiro, o Sebrae apoia o evento como forma de auxiliar os produtores a valorizarem a cadeia produtiva do milho.

“Temos atuado junto aos produtores durante todo o ano, apoiando desde a organização da cadeia produtiva até a comercialização dos derivados do milho. Estamos presentes para auxiliar os empreendedores, dar visibilidade ao trabalho deles e ampliar as oportunidades de negócios. Ao final do evento faremos um levantamento do faturamento para medir o impacto econômico do festival”, disse.

A exposição contempla uma programação diversificada que celebra a cultura e gastronomia regional com a participação dos pequenos negócios locais, exposições de produtos e artesanato, apresentações culturais e mais.

